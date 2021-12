Covid, nuovo focolaio al San Giovanni Bosco: risultano positivi medici e pazienti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un nuovo focolaio Covid a Napoli. Stavolta l’esplosione del virus è stata registrata, come riporta Il Mattino, all’ospedale San Giovanni Bosco. Il focolaio è stato segnalato nei giorni scorsi quando sono emersi 6 casi nell’unità di medicina. Fra i positivi registrati nel reparto il personale vaccinato è risultato interamente asintomatico mentre i pazienti fragili hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una Napoli. Stavolta l’esplosione del virus è stata registrata, come riporta Il Mattino, all’ospedale San. Ilè stato segnalato nei giorni scorsi quando sono emersi 6 casi nell’unità dina. Fra iregistrati nel reparto il personale vaccinato è risultato interamente asintomatico mentre ifragili hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

