Covid, marcia indietro di Macron dopo il Consiglio Ue: “I vaccinati non dovranno farsi il tampone”. Ma da Bruxelles ok alle restrizioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Emmanuel Macron fa marcia indietro e in meno di 24 ore cambia posizione, andando contro agli accordi raggiunti in sede di Consiglio Ue, sulle limitazioni ai viaggi tra Paesi europei per motivi legati all’emergenza sanitaria nel Vecchio Continente. Ieri il presidente francese si era limitato a dire che la Francia non li avrebbe introdotti, ma non aveva espresso alcuna contrarietà sulle conclusioni del summit europeo, durante il quale si era trovato un rapido accordo, che sostanzialmente confermavano il diritto dei singoli Paesi di prendere provvedimenti purché questi fossero “coordinati” tra tutti i membri Ue e “proporzionati” rispetto alla situazione sanitaria. Oggi, però, smentisce tutto: “Di fronte alle varianti del virus, dobbiamo continuare ad agire da Europei. Le persone vaccinate non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Emmanuelfae in meno di 24 ore cambia posizione, andando contro agli accordi raggiunti in sede diUe, sulle limitazioni ai viaggi tra Paesi europei per motivi legati all’emergenza sanitaria nel Vecchio Continente. Ieri il presidente francese si era limitato a dire che la Francia non li avrebbe introdotti, ma non aveva espresso alcuna contrarietà sulle conclusioni del summit europeo, durante il quale si era trovato un rapido accordo, che sostanzialmente confermavano il diritto dei singoli Paesi di prendere provvedimenti purché questi fossero “coordinati” tra tutti i membri Ue e “proporzionati” rispetto alla situazione sanitaria. Oggi, però, smentisce tutto: “Di frontevarianti del virus, dobbiamo continuare ad agire da Europei. Le persone vaccinate non ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid marcia I dieci anni di potere di Kim Jong - un ... 10 milioni di persone, vive sotto la soglia di povertà - e dalla pandemia Covid, difficoltà ... invitando la Corea del Nord a intraprendere un'altra 'ardua marcia'. Impossibile infatti nascondere il ...

L'iniziativa. Il cammino di Taizé arriva a Torino. Ecco la prima tappa di fine anno Infine, la Marcia diocesana della pace. Non c'era l'anno scorso, ci sarà di nuovo: partenza dal ... Un cammino che solo il Covid ha bloccato nel 2020 e modificato quest'anno.

Covid, nessuna marcia indietro di Draghi Il Manifesto Covid, nessuna marcia indietro di Draghi Covid ormai detta l’agenda politica, come un parassita che invade tutto. Ieri all’ultimo Consiglio europeo dell’anno, che aveva un’agenda estremamente densa – rischio di guerra in Ucraina, crisi dei m ...

Covid, Bruni: “Difendere pazienti fragili e affetti da demenza” CATANZARO – “Solo nelle ultime 24 ore ci sono stati accertati 929 casi di Covid, mai cosi tanti da inizio della pandemia. Un dato estremamente grave che rischia di peggiorare ulteriormente se non si a ...

