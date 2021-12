Covid, l’Oms autorizza l’uso di emergenza del vaccino a subunità sviluppato da Novavax e concesso in licenza all’India (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità ha emesso un elenco degli usi di emergenza ampliando il paniere di vaccini autorizzati per pervenire l’infezione da Sars Cov 2. Il Covovax, prodotto dal Serum Institute of India su licenza di Novavax, “fa parte del portafoglio delle strutture Covax, dando una spinta necessaria agli sforzi in corso per vaccinare più persone nei paesi a basso reddito”. Si tratta del nono vaccino anti Covid che ottiene l’ok dell’Oms. “Anche con l’emergere di nuove varianti, i vaccini rimangono uno degli strumenti più efficaci per proteggere le persone da malattie gravi e morte da Sars-CoV-2”, ha commentato Mariangela Simao, Assistant-Director General dell’Oms per l’accesso ai medicinali e ai prodotti sanitari. “Questo elenco mira ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità ha emesso un elenco degli usi diampliando il paniere di vacciniti per pervenire l’infezione da Sars Cov 2. Il Covovax, prodotto dal Serum Institute of India sudi, “fa parte del portafoglio delle strutture Covax, dando una spinta necessaria agli sforzi in corso per vaccinare più persone nei paesi a basso reddito”. Si tratta del nonoantiche ottiene l’ok del. “Anche con l’emergere di nuove varianti, i vaccini rimangono uno degli strumenti più efficaci per proteggere le persone da malattie gravi e morte da Sars-CoV-2”, ha commentato Mariangela Simao, Assistant-Director General delper l’accesso ai medicinali e ai prodotti sanitari. “Questo elenco mira ad ...

