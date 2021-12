Covid, Lombardia a rischio zona gialla tra Natale e Capodanno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelle regioni del nord Italia peggiora la situazione dei contagi e nella settimana tra Natale e Capodanno diverse di loro, tra cui la Lombardia, potrebbero finire in zona gialla. Dopo l’ordinanza che manda in giallo il Veneto, la Liguria, le Marche e la provincia di Trento, ora si monitora la curva epidemiologica e il numero di ricoverati negli ospedali nelle altre zone. Si passa in fascia gialla con 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti e un’occupazione dei posti letto in terapia intensiva pari al 10% e in area medica pari al 15%. Si va in zona arancione quando si ha tra i 150 e i 250 casi ogni 100mila abitanti, l’occupazione in terapia intensiva oltre il 20% e in area medica oltre il 30%. e il 40% e quella di Natale. Attualmente la nostra regione ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nelle regioni del nord Italia peggiora la situazione dei contagi e nella settimana tradiverse di loro, tra cui la, potrebbero finire in. Dopo l’ordinanza che manda in giallo il Veneto, la Liguria, le Marche e la provincia di Trento, ora si monitora la curva epidemiologica e il numero di ricoverati negli ospedali nelle altre zone. Si passa in fasciacon 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti e un’occupazione dei posti letto in terapia intensiva pari al 10% e in area medica pari al 15%. Si va inarancione quando si ha tra i 150 e i 250 casi ogni 100mila abitanti, l’occupazione in terapia intensiva oltre il 20% e in area medica oltre il 30%. e il 40% e quella di. Attualmente la nostra regione ...

