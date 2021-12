Covid, le news. Vaccini, somministrate in un giorno 15mila dosi a bimbi di 5-11 anni. LIVE (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il dato è aggiornato a questa mattina, a 24 ore dal via della campagna vaccinale per i più piccoli. Intanto, il nuovo report dell'Iss certifica un netto aumento dell'incidenza, che sale da 176 a 241 casi ogni 100mila abitanti. In leggero calo l'Rt a 1,13. Da lunedì Veneto, Marche, Liguria e Trentino in zona gialla. A New York raddoppiano i positivi e tornano le mascherine Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il dato è aggiornato a questa mattina, a 24 ore dal via della campagna vaccinale per i più piccoli. Intanto, il nuovo report dell'Iss certifica un netto aumento dell'incidenza, che sale da 176 a 241 casi ogni 100mila abitanti. In leggero calo l'Rt a 1,13. Da lunedì Veneto, Marche, Liguria e Trentino in zona gialla. A New York raddoppiano i positivi e tornano le mascherine

