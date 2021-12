Covid, le news. Vaccini, Figliuolo: "Mettiamo in sicurezza più bimbi possibile". LIVE (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il commissario straordinario per l'emergenza Covid si auspica una forte adesione di vaccinazione tra i bambini. Visitando l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Figliuolo ha spiegato che ieri sono stati vaccinati 15.000 bambini a LIVEllo nazionale. . Da lunedì Veneto, Marche, Liguria e Trentino entrano in zona gialla. Il sottosegretario Costa a Sky TG24: "Tampone ai vaccinati non è misura allo studio". Attesa per il bollettino Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il commissario straordinario per l'emergenzasi auspica una forte adesione di vaccinazione tra i bambini. Visitando l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.ha spiegato che ieri sono stati vaccinati 15.000 bambini allo nazionale. . Da lunedì Veneto, Marche, Liguria e Trentino entrano in zona gialla. Il sottosegretario Costa a Sky TG24: "Tampone ai vaccinati non è misura allo studio". Attesa per il bollettino

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Gli 85 anni di papa Francesco Ad esempio oggi ha ricevuto un nutrito gruppo di ambasciatori accreditati presso la Santa Sede e non ha mancato di ripetere loro che il vaccino contro il covid, per giustizia e civiltà, a tutti deve ...

Bollette a rate, nuove Irap e Irpef e fondi per scuola, turismo, lavoro e bonus tv. Ecco la Legge di Bilancio 2022 Per i settori più colpiti dalle restrizioni Covid, cioè turismo, spettacolo e automotive, è previsto invece un finanziamento per i ristori da 150 milioni. Nella Manovra troverà sicuramente spazio ...

Covid, le news. Vaccini, Figliuolo: "Mettiamo in sicurezza più bimbi possibile". LIVE Sky Tg24 Figliuolo: "In arrivo altri 5 milioni di dosi di vaccino" "Le dosi ci sono: devo confermare che oltre i 5,5 milioni di dosi già destinate alle Regioni, da oggi in avanti il 17, il 22 e il 29 ne affluiranno altre 5 milioni, di cui oltre la metà saranno dosi P ...

Mingozzi (PwC) “Resilienza imprese dà fiducia per crescita del Paese” MILANO (ITALPRESS) – “La nuova variante sudafricana del Covid Omicron con il nuovo aumento dei contagi e il consolidarsi dell’aumento inflazionistico rappresentano una potenziale minaccia per la ripre ...

