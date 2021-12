Covid, le news. Omicron, in Uk oltre 93mila casi. Nuove misure in Irlanda e Francia (Di sabato 18 dicembre 2021) La nuova variante spinge i contagi nel Regno Unito. Dublino impone il coprifuoco per pub e ristoranti, Parigi introduce il pass vaccinale. Processati 669.160 tamponi. In aumento le terapie intensive (+6) e i ricoveri ordinari (+182). Il commissario straordinario per l'emergenza Covid auspica una forte adesione di vaccinazione tra i bambini. Da lunedì Veneto, Marche, Liguria e Trentino entrano in zona gialla Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 dicembre 2021) La nuova variante spinge i contagi nel Regno Unito. Dublino impone il coprifuoco per pub e ristoranti, Parigi introduce il pass vaccinale. Processati 669.160 tamponi. In aumento le terapie intensive (+6) e i ricoveri ordinari (+182). Il commissario straordinario per l'emergenzaauspica una forte adesione di vaccinazione tra i bambini. Da lunedì Veneto, Marche, Liguria e Trentino entrano in zona gialla

Advertising

enpaonlus : “Ecco come i cani ci hanno salvato dalla depressione durante la pandemia Covid” - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - GuidoDeMartini : I VACCINI POTREBBERO AVER FATTO NASCERE NUOVE VARIANTI. Il vaccino ha protetto, ma per superare questa protezione i… - eleaugusta : RT @JolandaBivona: In Svizzera, su 10.386 notifiche per reazione avverse, il 35% risultano GRAVI (3.630) - GenovaOnline : Genova: calcio dilettanti, tre partite rinviate per Covid -