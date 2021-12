Covid | Lazio verso la zona gialla a Capodanno D' Amato | «Con cambio scenario nuove misure di contenimento»

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, #lazio verso la #zona gialla a Capodanno. D'Amato: «Mantenere alta l'attenzione» - stoabestemmia : RT @GiancarloDeRisi: SOLO NEL LAZIO ALMENO MILLE PERSONE HANNO VIOLATO LA QUARANTENA, DOPO ESSERE VENUTI IN CONTATTO CON - ilmessaggeroit : Covid, #lazio verso la #zona gialla a Capodanno. D'Amato: «Mantenere alta l'attenzione» - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid #Lazio, 2.652 nuovi casi su 52.953 tamponi. DIRETTA - mayoraltitolare : RT @SaluteLazio: #COVID: Sono ancora disponibili alcuni slot di vaccino per l'open day straordinario di domenica 19 dicembre. Online le p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

... e nemmeno con l'Empoli, cha nel frattempo ha agganciato l'ottavo posto spingendo più giù la. ... in più con Brahim Diaz che non si è mai ripreso del tutto dal, ha iniziato a faticare, anche ......"Dante nel Viaggio" è realizzato dalla Fondazione Carivit con il contributo della Regione, ...ed è realizzat a nel rispetto della normativa relativa al contenimento del contagio da- 19 , ...Non si ferma l'epidemia di Covid 19 in Italia . Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 8-14 dicembre un ...ROMA – “Ieri sono state somministrate 61.800 dosi di vaccino e di queste oltre 4.500 sono le prime dosi, un risultato importante. Dobbiamo rapidamente alzare l’argine contro la variante Omicron. Nel L ...