Covid, l’Austria vieta pranzi e cenoni per i no vax: “Rimangono in lockdown”. Danimarca, chiudono cinema, teatri e sale da concerto (Di venerdì 17 dicembre 2021) l’Austria mette un freno ai cenoni natalizi e di capodanno. Uscita da poco dal lockdown generale, rimasto solo per i non vaccinati in vista dell’obbligo d’immunizzazione che scatterà da febbraio 2022, Vienna ha deciso di permettere ai propri cittadini di riunirsi per i festeggiamenti, ma solo se vaccinati. Per i no vax, invece, è prevista la serrata anche durante le festività di Natale, anche se dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre potranno lasciare casa per “visitare una persona cara”. Per tutti gli altri, comunque, non si tratta di un via libera totale, visto che comunque potranno riunirsi in gruppi formati al massimo da dieci persone. In caso di un numero che va da 11 a 25 partecipanti, sarà necessario un tampone, nonostante il ministro alla Salute, Wolfgang Mueckstein, abbia rivolto un appello a tutti a farsi testare anche per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021)mette un freno ainatalizi e di capodanno. Uscita da poco dalgenerale, rimasto solo per i non vaccinati in vista dell’obbligo d’immunizzazione che scatterà da febbraio 2022, Vienna ha deciso di permettere ai propri cittadini di riunirsi per i festeggiamenti, ma solo se vaccinati. Per i no vax, invece, è prevista la serrata anche durante le festività di Natale, anche se dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre potranno lasciare casa per “visitare una persona cara”. Per tutti gli altri, comunque, non si tratta di un via libera totale, visto che comunque potranno riunirsi in gruppi formati al massimo da dieci persone. In caso di un numero che va da 11 a 25 partecipanti, sarà necessario un tampone, nonostante il ministro alla Salute, Wolfgang Mueckstein, abbia rivolto un appello a tutti a farsi testare anche per ...

fattoquotidiano : Covid, l’Austria vieta pranzi e cenoni per i no vax: “Rimangono in lockdown”. A Madrid la variante Omicron rapprese… - LuigiF97101292 : RT @Italia_Notizie: Covid, l’Austria vieta pranzi e cenoni per i no vax: “Rimangono in lockdown”. A Madrid la variante Omicron rappresenta… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Covid, l’Austria vieta pranzi e cenoni per i no vax: “Rimangono in lockdown”. A Madrid la variante Omicron rappresenta… - meschini_nito : Covid, l’Austria vieta pranzi e cenoni per i no vax: “Rimangono in lockdown”. A Madrid la variante Omicron rapprese… - Virus1979C : Covid, l’Austria vieta pranzi e cenoni per i no vax: “Rimangono in lockdown”. A Madrid la variante Omicron rapprese… -