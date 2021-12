Covid, l'Austria chiude il Natale ai no - vax: cenoni e feste solo per gli immunizzati (Di venerdì 17 dicembre 2021) Niente pranzi o cene di Natale per i no vax . In Austria arriva il via libera per festeggiare il Natale, ma solo per chi è immunizzato . I vaccinati e guariti potranno vedersi in gruppi al massimo di ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Niente pranzi o cene diper i no vax . Inarriva il via libera perggiare il, maper chi è immunizzato . I vaccinati e guariti potranno vedersi in gruppi al massimo di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Austria: pranzo di Natale solo per gli immunizzati, No vax in lockdown #Covid - fattoquotidiano : Covid, l’Austria vieta pranzi e cenoni per i no vax: “Rimangono in lockdown”. A Madrid la variante Omicron rapprese… - pippokid : Covid: Austria, cenone di Natale solo per gli immunizzati - Europa - ANSA - DomenicoMazzil5 : RT @MediasetTgcom24: Austria: pranzo di Natale solo per gli immunizzati, No vax in lockdown #Covid - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Austria: pranzo di Natale solo per gli immunizzati, No vax in lockdown #Covid -