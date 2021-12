Covid, l’allarme di De Luca: “Fiammata di contagio estremante preoccupante” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ieri è iniziata la vaccinazione dei bimbi di età tra i 5 e gli 11 anni. Credo di poter dire che registriamo risultati molto incoraggianti”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Non abbiamo avuto molte prenotazioni fino a ieri ma le vaccinazioni hanno registrato un risultato importante – ha spiegato – solo ieri sono stati vaccinati 2mila bimbi di questa fascia d’età ed è molto molto molto significativo”. “Ieri abbiamo avuto 40mila vaccinati di cui molti con prima dose. Si conferma che c’è una ripresa della campagna anche se da ieri cominciamo ad aver un dato estremamente preoccupante, aumenta la diffusione de contagio ad un ritmo impressionante. Un aumento che è dell’ordine del 200-300% di contagi”. “Ci stiamo avvicinando anche in Italia, si pure con ritardo ai ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ieri è iniziata la vaccinazione dei bimbi di età tra i 5 e gli 11 anni. Credo di poter dire che registriamo risultati molto incoraggianti”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De, in diretta Fb. “Non abbiamo avuto molte prenotazioni fino a ieri ma le vaccinazioni hanno registrato un risultato importante – ha spiegato – solo ieri sono stati vaccinati 2mila bimbi di questa fascia d’età ed è molto molto molto significativo”. “Ieri abbiamo avuto 40mila vaccinati di cui molti con prima dose. Si conferma che c’è una ripresa della campagna anche se da ieri cominciamo ad aver un dato estremamente, aumenta la diffusione dead un ritmo impressionante. Un aumento che è dell’ordine del 200-300% di contagi”. “Ci stiamo avvicinando anche in Italia, si pure con ritardo ai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - anteprima24 : ** Covid, l'allarme di De Luca: 'Fiammata di contagio estremante preoccupante' ** - monicaintre : RT @lgpapaleo: I proclami istituzionali circa l’equazione “green pass=soggetto sano” hanno rilevanza penale ex-art.656 c.p. trattandosi di… - bizcommunityit : Coronavirus, allarme nel Lazio. L’assessore alla Sanità: «Probabile Capodanno in zona gialla» - BansCollector : @SpaceCowboy21 @iris_versari @colvieux La Covid é interclassista come ogni malattia, l'allarme spesso sproporzionat… -