Covid: la variante Delta spinge ancora i contagi. Incidenza settimanale da 176 sale a 241 e l’Rt è a 1,13 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono i dati che emergono dal Monitoraggio settimanale a cura dell’Iss, all’esame questa mattina della cabina di regia Leggi su lastampa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono i dati che emergono dal Monitoraggioa cura dell’Iss, all’esame questa mattina della cabina di regia

