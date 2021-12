Covid Italia, senza vaccino 5,8 milioni over 12: il report (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 5,8 milioni (5.875.471) gli Italiani over 12 che non si sono ancora vaccinati contro il Covid, secondo i dati del report settimanale della struttura commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, aggiornata alle 8,30 di oggi. In particolare non si sono sottoposti ancora a prima dose o dose unica 189.536 over 80, 396.465 persone nella fascia 70-79, 655.501 nella fascia 60-69, 1.065.285 nella fascia 50-59, 1.252.239 tra i 40 e i 49 anni, 904.211 tra i 30-39 anni, 505.608 tra i 20 e i 29 anni, 906.626 tra i 12 e i 19 anni. SOMMINISTRATE IN TOTALE OLTRE 104 MLN DI DOSI Sono 104.269.620 in totale le dosi di vaccino anti-Covid somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, 3.640.570 in più rispetto all’ultima ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 5,8(5.875.471) glini12 che non si sono ancora vaccinati contro il, secondo i dati delsettimanale della struttura commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, aggiornata alle 8,30 di oggi. In particolare non si sono sottoposti ancora a prima dose o dose unica 189.53680, 396.465 persone nella fascia 70-79, 655.501 nella fascia 60-69, 1.065.285 nella fascia 50-59, 1.252.239 tra i 40 e i 49 anni, 904.211 tra i 30-39 anni, 505.608 tra i 20 e i 29 anni, 906.626 tra i 12 e i 19 anni. SOMMINISTRATE IN TOTALE OLTRE 104 MLN DI DOSI Sono 104.269.620 in totale le dosi dianti-somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, 3.640.570 in più rispetto all’ultima ...

