Covid Italia | senza vaccino 5 | 8 milioni over 12 | il report

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 5,8(5.875.471) glini12 che non si sono ancora vaccinati contro il, secondo i dati delsettimanale della struttura commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, aggiornata alle 8,30 di oggi. In particolare non si sono sottoposti ancora a prima dose o dose unica 189.53680, 396.465 persone nella fascia 70-79, 655.501 nella fascia 60-69, 1.065.285 nella fascia 50-59, 1.252.239 tra i 40 e i 49 anni, 904.211 tra i 30-39 anni, 505.608 tra i 20 e i 29 anni, 906.626 tra i 12 e i 19 anni. SOMMINISTRATE IN TOTALE OLTRE 104 MLN DI DOSI Sono 104.269.620 in totale le dosi dianti-somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, 3.640.570 in più rispetto all’ultima ...

Il grande vantaggio dell'è di aver sempre portato avanti la politica della mascherina al chiuso, e ora anche all'aperto in caso di affollamento". La variante Omicron potrebbe diventare ...... che sono diffuse un po' in tutto il Paese, vedranno limitazioni e sospensioni per via del- ...nell'aquilano (LO SPECIALE DI SKYTG24 SUL NATALE) La diffusione del presepio inArnolfo ...L'iinizio della fase discendente del torneo condizionata dal covid, non si giocano. Futura Volley-S.Giovanni In Marignano (girone A) e Albese-Soverato (girone B). Il turno parte con l'anticipo del Gi ...Quest’anno prima ancora del menu per il cenone di Natale sarà necessario occuparsi della distanza dei posti a tavola. Le raccomandazioni del commissario straordinario ...