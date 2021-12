Covid Italia, picco contagi: mai così tanti da un anno (Di sabato 18 dicembre 2021) contagi Covid ancora in crescita in Italia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 28.632 i nuovi casi di Coronavirus: era da fine novembre del 2020, che non si verificava un picco di oltre 28mila infezioni. Tuttavia, evidenzia il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, “le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi, sebbene in crescita, sono inferiori rispetto a quelli dell’anno scorso”. Sale anche, secondo l’ultimo monitoraggio, l’incidenza con 241 contagi ogni 100mila abitanti. L’Rt nazionale scende lievemente a 1,13 mentre sono 18 le Regioni e province a rischio moderato, e 1 a rischio alto. Intanto Marche, Liguria, Veneto e provincia di Trento saranno in zona gialla da lunedì 20 dicembre. BOLLETTINO 17 DICEMBRE Sono ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021)ancora in crescita in, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 28.632 i nuovi casi di Coronavirus: era da fine novembre del 2020, che non si verificava undi oltre 28mila infezioni. Tuttavia, evidenzia il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, “le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi, sebbene in crescita, sono inferiori rispetto a quelli dell’scorso”. Sale anche, secondo l’ultimo monitoraggio, l’incidenza con 241ogni 100mila abi. L’Rt nazionale scende lievemente a 1,13 mentre sono 18 le Regioni e province a rischio moderato, e 1 a rischio alto. Intanto Marche, Liguria, Veneto e provincia di Trento sarin zona gialla da lunedì 20 dicembre. BOLLETTINO 17 DICEMBRE Sono ...

