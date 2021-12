Covid Italia, “Le fasce più giovani è dove circola maggiormente il virus”, Brusaferro: “Salgono casi e ricoveri” (Di venerdì 17 dicembre 2021) A seguito degli esiti relativi al monitoraggio dell’ultima settimana, rivelati oggi dalla Cabina di regia, nel corso della conferenza stampa a seguire, il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, ha commentato: “Negli ultimi giorni la curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia continua a crescere e questa settimana l’incidenza degli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salita nettamente e ha raggiunto il livello di 241. L’andamento dell’indice di trasmissibilità Rt scende da 1,18 a 1,13 per quanto riguarda i pazienti sintomatici e si mantiene costante, un po’ sotto l’1,1 – questa settimana è 1,09 – per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Il dato significativo è che rimaniamo sopra il livello di 1. E questo porta a un aumento nel numero di casi sia per quanto riguarda le infezioni sia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) A seguito degli esiti relativi al monitoraggio dell’ultima settimana, rivelati oggi dalla Cabina di regia, nel corso della conferenza stampa a seguire, il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio, ha commentato: “Negli ultimi giorni la curva dell’epidemia di-19 incontinua a crescere e questa settimana l’incidenza degli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salita nettamente e ha raggiunto il livello di 241. L’andamento dell’indice di trasmissibilità Rt scende da 1,18 a 1,13 per quanto riguarda i pazienti sintomatici e si mantiene costante, un po’ sotto l’1,1 – questa settimana è 1,09 – per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Il dato significativo è che rimaniamo sopra il livello di 1. E questo porta a un aumento nel numero disia per quanto riguarda le infezioni sia ...

