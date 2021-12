Covid Italia, Ecdc: verso morti e ricoveri stabili e calo terapie intensive (Di venerdì 17 dicembre 2021) I casi di coronavirus aumenteranno ancora, ma le ospedalizzazioni e le morti potrebbero stabilizzarsi, mentre i ricoveri in terapia intensiva calare. L’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, prevede questo per l’Italia nell’ultimo report settimanale che analizza la situazione Covid-19 nei vari Stati di Unione europea e Spazio economico europeo. Nel nuovo bollettino il nostro Paese è fra i 6 classificati al livello di “moderata preoccupazione”, insieme ad Austria, Bulgaria, Islanda, Malta e Slovenia. Mentre scende da “molto alto” (8,3 su 10 nel rapporto precedente) ad “alto” (6,8 su 10) il livello di preoccupazione per l’intera area. Il report è relativo alla settimana 49, quella terminata domenica 12 dicembre, e le previsioni che contiene ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) I casi di coronavirus aumenteranno ancora, ma le ospedalizzazioni e lepotrebberozzarsi, mentre iin terapia intensiva calare. L’, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, prevede questo per l’nell’ultimo report settimanale che analizza la situazione-19 nei vari Stati di Unione europea e Spazio economico europeo. Nel nuovo bollettino il nostro Paese è fra i 6 classificati al livello di “moderata preoccupazione”, insieme ad Austria, Bulgaria, Islanda, Malta e Slovenia. Mentre scende da “molto alto” (8,3 su 10 nel rapporto precedente) ad “alto” (6,8 su 10) il livello di preoccupazione per l’intera area. Il report è relativo alla settimana 49, quella terminata domenica 12 dicembre, e le previsioni che contiene ...

