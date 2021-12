Covid Italia, Brusaferro: “Netta crescita curva, salgono casi e ricoveri” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Negli ultimi giorni la curva” dell’epidemia di Covid-19 in Italia “continua a crescere e questa settimana l’incidenza degli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salita Nettamente e ha raggiunto il livello di 241. L’andamento dell’indice di trasmissibilità Rt scende da 1,18 a 1,13 per quanto riguarda i pazienti sintomatici e si mantiene costante, un po’ sotto l’1,1 – questa settimana è 1,09 – per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Il dato significativo è che rimaniamo sopra il livello di 1. E questo porta a un aumento nel numero di casi sia per quanto riguarda le infezioni sia per le ospedalizzazioni”. E’ l’analisi di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che in un video commenta gli ultimi dati emersi dal monitoraggio Covid della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Negli ultimi giorni la” dell’epidemia di-19 in“continua a crescere e questa settimana l’incidenza degli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salitamente e ha raggiunto il livello di 241. L’andamento dell’indice di trasmissibilità Rt scende da 1,18 a 1,13 per quanto riguarda i pazienti sintomatici e si mantiene costante, un po’ sotto l’1,1 – questa settimana è 1,09 – per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Il dato significativo è che rimaniamo sopra il livello di 1. E questo porta a un aumento nel numero disia per quanto riguarda le infezioni sia per le ospedalizzazioni”. E’ l’analisi di Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che in un video commenta gli ultimi dati emersi dal monitoraggiodella ...

