Covid Italia, 28.632 contagi e 120 morti: bollettino 17 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 28.632 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 17 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 120 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 669.160 tamponi con un tasso di positività al 4,27%. I ricoverati con sintomi sono 7.520, 182 in più da ieri. Le terapie intensive occupate sono 923, 6 in più da ieri. VENETO – Sono 5.577 i contagi da coronavirus in Veneto secondo i numeri del bollettino Covid di oggi, 17 dicembre 2021. “Abbiamo sommato anche casi di giorni precedenti”, precisa il governatore Luca Zaia. I nuovi casi sono stati rilevati su 108.131 tamponi, ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono 28.632 i nuovida Coronavirus inoggi, venerdì 172021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 120. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 669.160 tamponi con un tasso di positività al 4,27%. I ricoverati con sintomi sono 7.520, 182 in più da ieri. Le terapie intensive occupate sono 923, 6 in più da ieri. VENETO – Sono 5.577 ida coronavirus in Veneto secondo i numeri deldi oggi, 172021. “Abbiamo sommato anche casi di giorni precedenti”, precisa il governatore Luca Zaia. I nuovi casi sono stati rilevati su 108.131 tamponi, ...

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - fattoquotidiano : LA CAMPAGNA | Le seconde dosi “scadono” dopo 5 mesi, i booster vanno a rilento e il governo è costretto a scomunica… - Agenzia_Ansa : Nuovo picco per i contagi in Italia: sono gli stessi di oltre un anno fa. Sono 28.632 i positivi al Covid, un dato… - CosenzaChannel : Processati più di 700mila tamponi con un tasso di positività del 3,6%. Tutti i dati, regione per regione, nel bolle… - FerraroSilvana : RT @AStramezzi: Interessante e da ieri se ne parla anche in Italia Ha la stessa azione di un altro farmaco che prescrivo io normalmente Ma… -