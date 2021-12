Covid Israele oggi, verso veto viaggi in Usa e ed Europa occidentale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Israele si blinda, per cercare di proteggersi dal coronavirus. Secondo anticipazioni dell’emittente N12 il primo ministro Naftali Bennett proporrà domenica il divieto di viaggiare nella maggior parte dei Paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti e altri nell’Europa occidentale. Il ministero della Salute sta inoltre valutando ulteriori misure per ridurre il più possibile la diffusione di Omicron in Israele e si è fissato l’obiettivo di vaccinare 50.000 bambini al giorno, 700.000 entro due settimane. Continuano intanto a salire i contagi, con l’ultimo bollettino che parla di 838 nuovi casi. Si tratta del dato più alto degli ultimi due mesi, come spiega il ministero della Sanità israeliano. Rispetto al giorno precedente sono stati diagnosticati 181 casi in più, mentre crescono le preoccupazioni sulla ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021)si blinda, per cercare di proteggersi dal coronavirus. Secondo anticipazioni dell’emittente N12 il primo ministro Naftali Bennett proporrà domenica il divieto diare nella maggior parte dei Paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti e altri nell’. Il ministero della Salute sta inoltre valutando ulteriori misure per ridurre il più possibile la diffusione di Omicron ine si è fissato l’obiettivo di vaccinare 50.000 bambini al giorno, 700.000 entro due settimane. Continuano intanto a salire i contagi, con l’ultimo bollettino che parla di 838 nuovi casi. Si tratta del dato più alto degli ultimi due mesi, come spiega il ministero della Sanità israeliano. Rispetto al giorno precedente sono stati diagnosticati 181 casi in più, mentre crescono le preoccupazioni sulla ...

