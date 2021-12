Covid, incidenza in forte aumento. Da lunedì 12 milioni di italiani in zona gialla (Di venerdì 17 dicembre 2021) Balzo in avanti dell'incidenza dei nuovi contagi. Che in una settimana passano da 176 a 241 ogni 100mila abitanti. E' uno dei punti salienti del nuovo monitoraggio sull'andamento della pandemia, rilasciato quest'oggi dall'Istituto superiore di sanità, il giorno dopo che si sono registrati 26.109 nuovi casi e 123 decessi, numeri che non si toccavano dalla scorsa primavera. Come già si era osservato sette giorni fa, continua il calo dell'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomaci, che si ferma a 1,13 (settimana scorsa era a 1,18). Ma contemporaneamente crescono sia le occupazioni dei reparti intensivi sia di quelli ordinari. L'iss calcola che al 16 dicembre le prime siano piene per il 9,6 per cento (rispetto all'8,5 per cento di settimana scorsa), mentre i reparti in area medica abbiano raggiunto un livello di affollamento del 12,1 per cento (la precedente ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Balzo in avanti dell'dei nuovi contagi. Che in una settimana passano da 176 a 241 ogni 100mila abitanti. E' uno dei punti salienti del nuovo monitoraggio sull'andamento della pandemia, rilasciato quest'oggi dall'Istituto superiore di sanità, il giorno dopo che si sono registrati 26.109 nuovi casi e 123 decessi, numeri che non si toccavano dalla scorsa primavera. Come già si era osservato sette giorni fa, continua il calo dell'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomaci, che si ferma a 1,13 (settimana scorsa era a 1,18). Ma contemporaneamente crescono sia le occupazioni dei reparti intensivi sia di quelli ordinari. L'iss calcola che al 16 dicembre le prime siano piene per il 9,6 per cento (rispetto all'8,5 per cento di settimana scorsa), mentre i reparti in area medica abbiano raggiunto un livello di affollamento del 12,1 per cento (la precedente ...

Advertising

ANNAQuercia : Covid, report Iss: l’incidenza schizza a 241 casi ogni 100mila abitanti. Cresce l’occupazione nei reparti: “Intensi… - TgLa7 : Dati #ISS #pandemia Aumento ricoveri ospedale e in terapie intensive. Oggi cabina di regia per #zonagialla: 18 regi… - ilfoglio_it : Veneto, Liguria, Marche e provincia di Trento vanno verso un #Natale in giallo. Continua a salire l'Incidenza, ogg… - bizcommunityit : Il monitoraggio Iss: boom incidenza, 18 regioni a rischio moderato - CAGLIARILIVEAPP : Covid, incidenza settimanale in netto aumento -