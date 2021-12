Covid, il Veneto anticipa tutti: zona gialla subito e test ai sanitari ogni 4 giorni. Zaia: “Tamponi prima di pranzi e cene tra nuclei famigliari” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il governatore anticipa al fine settimana la zona gialla, con un'ordinanza di "principi e raccomandazioni", e precede quella ministeriale che sarebbe scattata lunedì Leggi su lastampa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il governatoreal fine settimana la, con un'ordinanza di "principi e raccomandazioni", e precede quella ministeriale che sarebbe scattata lunedì

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - fattoquotidiano : Covid, il Veneto anticipa la zona gialla: mascherine all’aperto. E Zaia ordina test per personale sanitario ogni qu… - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di contagi in Veneto: 5.557 in 24 ore #Veneto - LaStampa : Covid, il Veneto anticipa tutti: zona gialla subito e test ai sanitari ogni 4 giorni. Zaia: “Tamponi prima di pranz… - EmMicucci : #COvid #Veneto: boom contagi +5.557 oggi. E' #zonagialla Nuova ordinanza #Zaia: #Mascherine all'aperto, in ospedale… -