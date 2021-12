Covid, il Veneto anticipa la zona gialla: mascherine all’aperto. E Zaia ordina test per personale sanitario ogni quattro giorni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Veneto – di fronte a un aumento record di contagi – anticipa la zona gialla, con un’ordinanza di “principi e raccomandazioni” illustrata oggi dal presidente Luca Zaia. L’ordinanza entra in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 16 gennaio. Al di fuori delle abitazioni la mascherina va usata subito, sempre all’aperto, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità. Per gli operatori sanitari e socio-sanitari, viene accorciata a quattro giorni la frequenza dei test per lo screening – finora era ogni 10 giorni – indipendentemente dallo stato di vaccinazione; lo stesso avviene al momento del ricovero e ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il– di fronte a un aumento record di contagi –la, con un’nza di “principi e raccomandazioni” illustrata oggi dal presidente Luca. L’nza entra in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 16 gennaio. Al di fuori delle abitazioni la mascherina va usata subito, sempre, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie e disabilità. Per gli operatori sanitari e socio-sanitari, viene accorciata ala frequenza deiper lo screening – finora era10– indipendentemente dallo stato di vaccinazione; lo stesso avviene al momento del ricovero e...

