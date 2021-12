Covid, i dati: 28.632 nuovi contagi e 120 morti. È il record di casi nel 2021, il tasso di positività schizza al 4,3% (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Italia corre verso quota 30mila contagi al giorno: oggi sono 28.632 i nuovi casi di positività al coronavirus, frutto di 669.160 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività schizza al 4,3%, in netto aumento rispetto al 3,6% di giovedì. Il ministero della Salute comunica altri 120 morti in un giorno. Sono 923 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 6 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari salgono a 7.520: 182 in più da ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Italia corre verso quota 30milaal giorno: oggi sono 28.632 idial coronavirus, frutto di 669.160 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ildial 4,3%, in netto aumento rispetto al 3,6% di giovedì. Il ministero della Salute comunica altri 120in un giorno. Sono 923 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 6 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari salgono a 7.520: 182 in più da ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

