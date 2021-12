Covid, Gran Bretagna: nuovo record di casi, 93.045 in 24 ore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Regno unito ha registrato 93.045 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un nuovo record, per il terzo giorno consecutivo. Si registrano anche 111 decessi di pazienti affetti da Covid-19 e 7.611 ricoverati, 875 dei quali in terapia intensiva. Intanto, nel Regno unito sono stati registrati altri 3.201 casi di coronavirus collegati alla variante Omicron nelle ultime 24 ore, ha reso noto la UK Health Security Agency (UKHSA), il doppio rispetto a ieri, quando erano 1.698. Il dato porta il totale dei casi confermati di mutazione nel Paese a 14.909. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Regno unito ha registrato 93.045 nuovidi coronavirus nelle ultime 24 ore, un, per il terzo giorno consecutivo. Si registrano anche 111 decessi di pazienti affetti da-19 e 7.611 ricoverati, 875 dei quali in terapia intensiva. Intanto, nel Regno unito sono stati registrati altri 3.201di coronavirus collegati alla variante Omicron nelle ultime 24 ore, ha reso noto la UK Health Security Agency (UKHSA), il doppio rispetto a ieri, quando erano 1.698. Il dato porta il totale deiconfermati di mutazione nel Paese a 14.909.

