Covid, Gran Bretagna: 93mila contagi in un giorno. In Italia oltre 28mila (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 28.632 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 17 dicembre, secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altre 120 persone che sono morte. Positivi e pazienti in intensiva Gli attualmente positivi sono 331.968, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Vale a dire 14.038 in più rispetto a ieri 16 dicembre. Dall'inizio della pandemia i casi totali nel nostro Paese sono 5.336.795. Le vittime del Covid (come causa o concausa) sono 135.421. I dimessi e i guariti sono invece 4.869.406, con un incremento di 14.457 rispetto al 16 dicembre. Sono 669.160 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus che i sanitari hanno effettuato nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 718.281. Il tasso di positività ...

