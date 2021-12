Covid, folla per il treno Londra - Parigi prima delle restrizioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) folla e lunghe code di passeggeri per prendere il treno Eurostar alla stazione di St Pancras a Londra. Alla mezzanotte francese scattano le nuove e dure restrizioni decise da Parigi per arginare la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021)e lunghe code di passeggeri per prendere ilEurostar alla stazione di St Pancras a. Alla mezzanotte francese scattano le nuove e duredecise daper arginare la ...

Advertising

ilvaglio1 : De Luca stringe i freni e toglie a Mastella il bagno di folla a Benevento nelle festività #iniziativenatalizie… - Giusepp84851981 : @La7tv @myrtamerlino @Ariachetira Salve venite a vedere stamane che aria tira a Carrù, x la fiera del 'Bue grasso'.… - stefano_cortesi : @borghi_claudio @sicktrader66 C'è qualche scienziatoh che ha già messo le mani avanti dando la colpa alle mancate v… - xbettabitch : Se sono vaccinata con 3 dosi indosso la Ffp2 e cerco di non stare troppo in mezzo alla folla datemi un solo motivo… - greenpassnews : I media mainstream minimizzano le dimensioni della folla al Trump Rally a Sunrise, in Florida -… -