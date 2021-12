Covid, folla per il treno Londra-Parigi prima delle restrizioni (Di sabato 18 dicembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

ilvaglio1 : De Luca stringe i freni e toglie a Mastella il bagno di folla a Benevento nelle festività #iniziativenatalizie… - Giusepp84851981 : @La7tv @myrtamerlino @Ariachetira Salve venite a vedere stamane che aria tira a Carrù, x la fiera del 'Bue grasso'.… - stefano_cortesi : @borghi_claudio @sicktrader66 C'è qualche scienziatoh che ha già messo le mani avanti dando la colpa alle mancate v… - xbettabitch : Se sono vaccinata con 3 dosi indosso la Ffp2 e cerco di non stare troppo in mezzo alla folla datemi un solo motivo… - greenpassnews : I media mainstream minimizzano le dimensioni della folla al Trump Rally a Sunrise, in Florida -… -