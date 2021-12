Covid: Figliuolo, 'Toscana sta facendo campagna vaccinale straordinaria' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - "La Toscana sta facendo una campagna vaccinale straordinaria. E' partita come un diesel e poi ha accelerato, quasi il 90% delle persone vaccinate". Lo ha sottolineato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, oggi a Firenze dove ha visitato l'ospedale pediatrico Meyer, hub vaccinale anti Covid per i bambini fragili della fascia di età tra 5 e 11 anni. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - "Lastauna. E' partita come un diesel e poi ha accelerato, quasi il 90% delle persone vaccinate". Lo ha sottolineato il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza, oggi a Firenze dove ha visitato l'ospedale pediatrico Meyer, hubantiper i bambini fragili della fascia di età tra 5 e 11 anni.

Advertising

LauraGaravini : Congratulazioni generale #Figliuolo capo comando #Covi. Un ruolo che lo aiuterà ancora di più nel compito di contra… - Adnkronos : #Vaccino anti #covid, Figliuolo: 'Pronti a immunizzare casa per casa'. - MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo: Natale sicuro, pronti a vaccinare casa per casa #covid - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ?? 'Non ci sono obiettivi fissati: il nostro interesse è vaccinare e mettere in sicurezza più bambini possibili'. Lo ha detto F… - MediasetTgcom24 : Figliuolo: 'Natale momento di assembramenti, dobbiamo continuare a essere responsabili' #covid… -