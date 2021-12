Covid, De Luca ordina la riattivazione dei reparti di terapia intensiva: Siamo in piena quarta ondata (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Siamo pienamente nella quarta ondata Covid. La diffusione del virus è maledettamente accelerata e Siamo al punto che, continuando questa crescita di contagio, dovremo chiudere reparti ordinari e riaprire reparti di terapia intensiva”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “In Campania abbiamo un tasso di occupazione delle terapie intensive molto basso, del 3,7% rispetto ai posti disponibili, ma – ha annunciato De Luca – abbiamo dato ieri indicazione ai nostri direttori generali di riattivare i posti di terapia intensiva a cominciare dagli ospedali modulari che abbiamo realizzato, oltre 70 solo all’ospedale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) “mente nella. La diffusione del virus è maledettamente accelerata eal punto che, continuando questa crescita di contagio, dovremo chiudereri e riapriredi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “In Campania abbiamo un tasso di occupazione delle terapie intensive molto basso, del 3,7% rispetto ai posti disponibili, ma – ha annunciato De– abbiamo dato ieri indicazione ai nostri direttori generali di riattivare i posti dia cominciare dagli ospedali modulari che abbiamo realizzato, oltre 70 solo all’ospedale ...

