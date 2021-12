(Di venerdì 17 dicembre 2021) Verso nuove restrizioni inper contenere ida coronavirus. Il piano della premier Mette Frederiksen prevede la chiusura di musei, cinema, teatri, bioparchi, parchi divertimenti e luoghi per eventi, insistendo su test e vaccinazioni. Prima dell’entrata in vigore le misure devono avere il via libera dei parlamentari. Laha registrato 11.194 casi di-19 in 24 ore, più di undei quali per la, come ha spiegato Frederiksen. Da fine novembre nel Paese sono 11.559 icon la nuova. “Dobbiamo incontrare meno persone e – ha detto la premier – mantenere il distanziamento fisico”. I ristoranti dovranno chiudere alle 23, ma dalle 22 non potranno più servire alcolici. La ...

Advertising

telodogratis : Covid Danimarca, un quinto dei nuovi contagi da variante Omicron - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Covid oggi Danimarca, sfiorati i 10mila contagi - Adnkronos - lorenzo10469500 : Covid oggi Danimarca, sfiorati i 10mila contagi - Adnkronos - Adnkronos : Danimarca chiude musei, cinema e teatri: un quinto dei nuovi contagi da variante #Omicron. #Covid. - fo1984 : RT @539th: Sembra che in Danimarca verranno chiusi cinema teatri e sale da concerto a causa del fortissimo aumento delle diagnosi di covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Danimarca

Laha registrato 11.194 casi di- 19 in 24 ore, più di un quinto dei quali per la variante Omicron, come ha spiegato Frederiksen. Da fine novembre nel Paese sono 11.559 i contagi con ...... "Il siero per gli under 5 verso marzo - aprile" Sommario Germania Austria GB Scozia... Germania Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 50.968 nuovi casi die altri 437 morti. ...L’Austria mette un freno ai cenoni natalizi e di capodanno. Uscita da poco dal lockdown generale, rimasto solo per i non vaccinati in vista dell’obbligo d’immunizzazione che scatterà da febbraio 2022, ...La capacità di penetrazione da parte della variante Omicron arriva anche dai dati segnalati da altri paesi europei. È già pari o superiore al 60% la percentuale di prevalenza della variante Omicron de ...