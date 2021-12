Covid, dal 18 dicembre a Civitavecchia torna l’obbligo della mascherina all’aperto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Civitavecchia – “Ho firmato l’ordinanza con la quale si dispone l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, nella parte centrale della città”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco. Clicca qui per leggere l’ordinanza “È una misura – spiega il primo cittadino – che ho condiviso con la Task Force comunale, davanti all’aumento di contagi registratosi negli ultimi giorni, e che ha purtroppo riguardato anche alcuni cluster in residenze per anziani. Invito tutti quindi a rispettare pedissequamente la disposizione, soprattutto durante gli eventi e le manifestazioni che interesseranno la città nei prossimi giorni”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchiailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021)– “Ho firmato l’ordinanza con la quale si disponedi indossare le mascherine anche, nella parte centralecittà”. Così il sindaco di, Ernesto Tedesco. Clicca qui per leggere l’ordinanza “È una misura – spiega il primo cittadino – che ho condiviso con la Task Force comunale, davanti all’aumento di contagi registratosi negli ultimi giorni, e che ha purtroppo riguardato anche alcuni cluster in residenze per anziani. Invito tutti quindi a rispettare pedissequamente la disposizione, soprattutto durante gli eventi e le manifestazioni che interesseranno la città nei prossimi giorni”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

