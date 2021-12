Covid: da lunedì in zona gialla anche Liguria, Marche, Veneto e PA Trento (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo il parere espresso dalla Cabina di regia, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si sancisce il cambio di fascia, che scatta dal 20 dicembre. Si trovano già in zona gialla, e ci resteranno ancora, Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo il parere espresso dalla Cabina di regia, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza con cui si sancisce il cambio di fascia, che scatta dal 20 dicembre. Si trovano già in, e ci resteranno ancora, Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria

Advertising

Tg3web : Brusca impennata dell'incidenza dei casi di covid. Solo un lieve calo dell'indice Rt. Secondo gli ultimi dati dell'… - MediasetTgcom24 : Covid, impennata di ricoveri ordinari: Marche da lunedì in giallo #covid - Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - Emergenza24 : UPDATE [17.12-15:50] #Italia ZONA GIALLA Dalle 00:00 di Sabato 18.12.2021 in #Veneto Dalle 00:00 di Lunedì 20.12.20… - ilgiornale : L'assessore alla Sanità D'Amato: 'Sono un pericolo'. Da lunedì prossimo monoclonali nei Covid hotel -