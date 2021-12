Covid, bollettino 17 dicembre: 28.632 contagi e 120 morti, tasso di positività a 4,3%. Lombardia e Veneto oltre 5mila casi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Covid, il bollettino di oggi venerdì 17 dicembre 2021. Sono 28.632 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021), ildi oggi venerdì 172021. Sono 28.632 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute....

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - campobassolive : Covid-19, il bollettino del 17 dicembre 2021 in Molise: dieci contagi e tre guariti. Dei nove ricoverati sette non… - annachiara7 : Covid Veneto, 5.577 casi, Zaia: 'Zona gialla da stasera. Picco a fine anno' - Cronaca - - MaryG_007 : Che meraviglia! ????????? Variante Omicron, Germania: 'In arrivo ondata Covid mai vista prima' - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 17 dicembre 2021: 28.632 nuovi casi e 120 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -