Covid | bollettino 17 dicembre | 28 632 contagi e 120 morti | tasso di positività a 4 | 3% Lombardia e Veneto oltre 5mila casi

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - AdrianaSpappa : +++FAKENEWS+++ #Bassetti: i dati dell'ISS dicono che il 75% dei ricoveri riguardano soggetti non-vaccinati ??????? Fa… - Antinovax : Bollettino Covid oggi 17 dicembre Italia e Lombardia: 28.632 nuovi casi e 120 morti - infoitinterno : Covid oggi Puglia, 662 contagi e un morto: bollettino 17 dicembre - interrisnews : I numeri del #bollettino #Covid di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Leggi anche - Aumentano a 85 mila le prenotazioni per i vaccini antidei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Di queste il 36,33%, cioè 30.813, provengono dall'Ats di Milano, che comprende anche Lodi.Sono 28.632 i contagi da- 19 riscontrati in Italia nel corso delle ultime 24 ore (ieri erano ... E' quanto emerge dalodierno, diramato dal Ministero della Salute. I nuovi decessi ...Coronavirus 17 dicembre 2021. Lombardia. Con 146.245 tamponi effettuati è di 5.590 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in cresci ...Covid, il bollettino di oggi venerdì 17 dicembre 2021. Sono 28.632 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...