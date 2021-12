Covid Austria oggi, nuove misure per l’ingresso (Di venerdì 17 dicembre 2021) Covid e nuova variante Omicron in Austria. Il Paese impone nuove misure restrittive in ingresso per frenarne la diffusione. Stando a quanto annunciato dal ministero della Salute di Vienna, fino a nuovo ordine nel paese potranno entrare solo quanti possono dimostrare di avere fatto la tripla vaccinazione o di essere guariti dal Covid-19. Chi non ha il certificato vaccinale dovrà presentare un test Pcr negativo o dovrà mettersi in quarantena immediatamente dopo l’arrivo. La quarantena verrà ultimata solo dopo che un test effettuato dopo l’arrivo sarà risultato negativo. Le nuove norme entreranno in vigore lunedì. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021)e nuova variante Omicron in. Il Paese imponerestrittive in ingresso per frenarne la diffusione. Stando a quanto annunciato dal ministero della Salute di Vienna, fino a nuovo ordine nel paese potranno entrare solo quanti possono dimostrare di avere fatto la tripla vaccinazione o di essere guariti dal-19. Chi non ha il certificato vaccinale dovrà presentare un test Pcr negativo o dovrà mettersi in quarantena immediatamente dopo l’arrivo. La quarantena verrà ultimata solo dopo che un test effettuato dopo l’arrivo sarà risultato negativo. Lenorme entreranno in vigore lunedì. L'articolo proviene da Italia Sera.

