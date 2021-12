Covid: Austria, cenone di Natale solo per gli immunizzati (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Austria è arrivato il via libera per i cenoni, ma solo per gli immunizzati. I no vax resteranno invece in lockdown durante le festività di Natale, anche se dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Inè arrivato il via libera per i cenoni, maper gli. I no vax resteranno invece in lockdown durante le festività di, anche se dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre ...

