Covid, aumentano l’incidenza e le terapie intensive: rischio zona gialla per Natale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – Covid in Italia, incidenza in netto aumento nel Paese con 241 contagi ogni 100mila abitanti. L’Rt nazionale scende lievemente a 1,13 mentre sono 18 le Regioni e province a rischio moderato, e 1 a rischio alto. Questi i dati principali contenuti nel report settimanale dell’Iss, che segnala inoltre un forte aumento di nuovi casi non associati a catene di trasmissione e la crescita del tasso di occupazione delle terapie intensive. Rt stabile ma sopra la soglia pandemica Scende lievemente l’indice Rt nazionale, nel periodo 24 novembre – 7 dicembre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13. La scorsa settimana era 1,18, al di sopra comunque della soglia epidemica. É stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma –in Italia, incidenza in netto aumento nel Paese con 241 contagi ogni 100mila abitanti. L’Rt nazionale scende lievemente a 1,13 mentre sono 18 le Regioni e province amoderato, e 1 aalto. Questi i dati principali contenuti nel report settimanale dell’Iss, che segnala inoltre un forte aumento di nuovi casi non associati a catene di trasmissione e la crescita del tasso di occupazione delle. Rt stabile ma sopra la soglia pandemica Scende lievemente l’indice Rt nazionale, nel periodo 24 novembre – 7 dicembre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13. La scorsa settimana era 1,18, al di sopra comunque della soglia epidemica. É stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero ...

battistabd : RT @MarcoMa09959502: @Davide64662104 I vaccini Covid aumentano il rischio di infarto del 127% - STUDIO - ilfaroonline : Covid, aumentano l’incidenza e le terapie intensive: rischio zona gialla per Natale - Michele_Arnese : RT @ilprovinciale: Aumentano le #terapie anti #COVID19: ieri l’Agenzia europea per i medicinali ha raccomandato l’autorizzazione di due nuo… - solops : Aumentano i pazienti Covid negli ospedali, stop agli interventi non urgenti a Torino - ilfoglio_it : Veneto, Liguria, Marche e provincia di Trento vanno verso un #Natale in giallo. Continua a salire l'Incidenza, ogg… -