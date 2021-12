Covid | al San Pio sei nuovi ricoveri e tre dimissioni

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Seie tredai repartidell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del nosocomio di via Pacevecchia. Sono attualmente 22 i pazienti positivi ricoverati: sei sanniti e sedici residenti fuori provincia. Di questi otto sono degenti in Pneumologia/Sub Intensiva e quattordici nel reparto di Malattie Infettive. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi al-19 deceduti alla data odierna ammontano a 345 su complessivi 1443 trattati (sospetti 208 e accertati 1235) dal mese di febbraio presso l’Areadedicata, mentre i guariti risultano 838. Dei 1235 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l’Areadedicata, 936 sono residenti nella ...

