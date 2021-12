Covid | 28 632 nuovi casi con 669 160 tamponi e altri 120 decessi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) In Italia ci sono 28.632di coronavirus a fronte di 669.160effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 26.109 con 718.281 test). Nelle ultime 24 ore sono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 632

Il totale delle vittime legate al- 19 sale così a 135.421. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +28.positivi. Sono 5.Nelle ultime 24 ore sono stati 28.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 26.109 . Diminuiscono ... Le note del bollettino approfondimento Vaccino: dati e ...Sono 28.632 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.109. Sono invece 120 le vittime in un giorno, ieri erano state ...Covid, il bollettino di oggi venerdì 17 dicembre 2021. Sono 28.632 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...