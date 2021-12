Covid-19 Italia | 17 dicembre | nuova esplosione di contagi 28 632 | sempre molti morti 120 tasso positività cresce ancora 4 | 27%

(Di venerdì 17 dicembre 2021)raffica di dati negativi per la politica vaccinale del governo, che si sta dimostrando inefficace per limitare questa che ormai viene definita come quarta ondata delL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Sono 669.160 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 718.281. Il tasso di positività è al 4,28%, ...in, il bollettino di oggi venerdì 17 dicembre. Sono 28.632 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.109. ...Un uomo ha fatto causa alla madre di suo figlio per avere l'autorizzazione a vaccinarlo, e ha vinto. La sentenza è arrivata oggi dal tribunale di Firenze. La donna, no vax, non voleva ...18:50Covid-19: in Sicilia 1.522 nuovi positivi, undici i morti 18:50Covid, in Sicilia superati i 1500 nuovi contagi. In Italia record dell’anno 18:44Covid: in Sicilia oltre 1500 casi e undici morti, ...