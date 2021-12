Covid 19 in Campania, De Luca: “Bene le vaccinazioni ma preoccupante fiammata di contagi” (VIDEO) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il governatore Vincenzo De Luca lancia un nuovo allarme: “Riattiveremo Terapie intensive degli ospedali modulari”. Sul Capodanno: “Serve responsabilità per non vanificare quanto fatto”. Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, lancia un nuovo allarme sulla diffusione del Covid 19: “Ci stiamo avvicinando anche in Italia, sia pure con Leggi su 2anews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il governatore Vincenzo Delancia un nuovo allarme: “Riattiveremo Terapie intensive degli ospedali modulari”. Sul Capodanno: “Serve responsabilità per non vanificare quanto fatto”. Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della, Vincenzo De, lancia un nuovo allarme sulla diffusione del19: “Ci stiamo avvicinando anche in Italia, sia pure con

