“Cotto e Mangiato” | buccellati siciliani

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un bissimbolo della pasticceria siciliana, tipico del periodo natalizio, ma in una versione rivisitata. Ecco i. Cotti e mangiati! Ingredienti fichi secchi (dose non specificata; consiglio 250 g), 60 g cioccolato fondente, 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaio di confettura di fichi, sale, cannella, 100 g noci 120 g zucchero, 1 uovo, 1 tuorlo, 60 g olio di mais, 300 g farina 00, 1 cucchiaio di lievito per dolci Procedimento Per il ripieno, sbollentiamo i fichi secchi, quindi li mettiamo nel mixer insieme al cioccolato a pezzetti, un cucchiaio di miele, un cucchiaio di confettura di fichi, un pizzico di sale e di cannella e le noci sgusciate. Frulliamo ...