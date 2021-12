Costiera amalfitana, riapre la strada dopo la frana di Erchie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È prevista per domani 18 Dicembre dalle ore 9 la riapertura a senso unico alternato della SS163 in Costiera amalfitana al km 43 nella frazione di Erchie del comune di Maiori. I lavori di messa in sicurezza proseguiranno per i prossimi 20 giorni al termine del quale verrà ripristinata la normale circolazione in entrambi i sensi di marcia. La prossima settimana inizieranno anche i lavori per la messa in sicurezza relativamente all’altra frana al l km 35+740 in località Costa d’Angolo dove attualmente la circolazione è garantita a senso unico alternato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È prevista per domani 18 Dicembre dalle ore 9 la riapertura a senso unico alternato della SS163 inal km 43 nella frazione didel comune di Maiori. I lavori di messa in sicurezza proseguiranno per i prossimi 20 giorni al termine del quale verrà ripristinata la normale circolazione in entrambi i sensi di marcia. La prossima settimana inizieranno anche i lavori per la messa in sicurezza relativamente all’altraal l km 35+740 in località Costa d’Angolo dove attualmente la circolazione è garantita a senso unico alternato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Costiera amalfitana, riapre la strada dopo la #Frana di Erchie ** - positanonews : #Cronaca #Viabilità Vietri sul mare porta della Costiera amalfitana alle soglie del Natale con la strada chiusa a E… - c1aud1 : Nasce #MareaArtProject, #residenza d’#artista in #costieraamalfitana nella casa di .@SolLeWittArt - OliverFC87 : @DizzystoreNFT Still avaible! ??MARZAMEMI only 1 ed left! ??COSTIERA AMALFITANA 2/10 ??TORRE ULUZZO… - OliverFC87 : @AdamPrireza Still avaible! ??MARZAMEMI only 1 ed left! ??COSTIERA AMALFITANA 2/10 ??TORRE ULUZZO… -

Ultime Notizie dalla rete : Costiera amalfitana A Positano, "Nelle Stanze dell'Anima" con Michele Theile ... la Costiera amalfitana, da secoli capace di ispirare l'estro creativo di grandi artisti. Tra questi pittori Positano vuole ricordare Michele Theile , nato il 24 agosto del 1935 proprio nella Città ...

Minori. Il Presepe della Chiesa di Santa Lucia Uno dei presepi più belli della costiera amalfitana lo allestiscono un gruppo di ragazzi di Minori nella piazzetta di Santa Lucia, antistante la chiesa, che lavorano nel solco della tradizione tracciata da maestro come Michele Mansi,...

Nasce in costiera amalfitana Marea Art Project Artribune Protezione Civile Regione Campania: proroga ed estensione allerta meteo fino alle 18 di domani La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali che proroga e amplia quello attualmente in vigore. Dalle ore 18 di oggi fino alle 18 di d ...

Nasce Marea Art Project, residenza d’artista in costiera amalfitana nella casa di Sol LeWitt Marea Art Project è un progetto pensato da Roberto Pontecorvo, cultural manager, e Imma Tralli, in dialogo con Stefano Collicelli Cagol nella casa di Sol LeWitt ...

... la, da secoli capace di ispirare l'estro creativo di grandi artisti. Tra questi pittori Positano vuole ricordare Michele Theile , nato il 24 agosto del 1935 proprio nella Città ...Uno dei presepi più belli dellalo allestiscono un gruppo di ragazzi di Minori nella piazzetta di Santa Lucia, antistante la chiesa, che lavorano nel solco della tradizione tracciata da maestro come Michele Mansi,...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali che proroga e amplia quello attualmente in vigore. Dalle ore 18 di oggi fino alle 18 di d ...Marea Art Project è un progetto pensato da Roberto Pontecorvo, cultural manager, e Imma Tralli, in dialogo con Stefano Collicelli Cagol nella casa di Sol LeWitt ...