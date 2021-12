Cosa significa “performare il genere”? Lo facciamo tutt? (a volte per sopravvivere) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Serie TV, pubblicità, film, cartoni animati, fumetti, tutto ciò che ci circonda è intriso di male gaze, lo sguardo maschile e tutti questi input audiovisivi ci dicono tutti la stessa Cosa: la donna ha un modo specifico di essere. Così si creano gli stereotipi e i pregiudizi, così ci convincono che esiste un modo “giusto ” di essere donna e che dobbiamo inseguirlo. Le donne sono dolci e romantiche, aspettano l’amore guardando fuori dalla finestra, sono l’angelo del focolare, sono indecise e devono essere conquistate, le donne devono essere belle, eleganti, educate, le donne devono essere come vuole il patriarcato. Questa Cosa è difficile da capire e scardinare, è difficile anche per noi che la viviamo, perché tutto è intriso di questa retorica della “vera donna” come anche del “vero ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 17 dicembre 2021) Serie TV, pubblicità, film, cartoni animati, fumetti,o ciò che ci circonda è intriso di male gaze, lo sguardo maschile ei questi input audiovisivi ci diconoi la stessa: la donna ha un modo specifico di essere. Così si creano gli stereotipi e i pregiudizi, così ci convincono che esiste un modo “giusto ” di essere donna e che dobbiamo inseguirlo. Le donne sono dolci e romantiche, aspettano l’amore guardando fuori dalla finestra, sono l’angelo del focolare, sono indecise e devono essere conquistate, le donne devono essere belle, eleganti, educate, le donne devono essere come vuole il patriarcato. Questaè difficile da capire e scardinare, è difficile anche per noi che la viviamo, perchéo è intriso di questa retorica della “vera donna” come anche del “vero ...

