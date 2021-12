Cosa si è visto di più su Pornhub nel 2021 (in Italia e nel mondo) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Com'è andato il traffico sul più noto portale pornografico nel mondo e in Italia? Come da tradizione da otto anni a questa parte, Pornhub ha rivelato i report di fine anno, in cui riassume le tendenze, i termini, le ricerche più importanti dei 12 mesi e un riepilogo di tutto ciò che è successo durante l'anno. Pornhub 2021, Cosa hanno visto (e chi sono) gli utenti Italiani In Italia i visitatori sono aumentati, tanto che ora è il quinto paese al mondo in termini di traffico su Pornhub. Rispetto al report dell’anno scorso ha guadagnato 2 posizioni in classifica ed è preceduta da Stati Uniti, UK, Giappone e Francia. La proporzione di visitatori e visitatrici resta invariata: il 71% dei visitatori sono ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Com'è andato il traffico sul più noto portale pornografico nele in? Come da tradizione da otto anni a questa parte,ha rivelato i report di fine anno, in cui riassume le tendenze, i termini, le ricerche più importanti dei 12 mesi e un riepilogo di tutto ciò che è successo durante l'anno.hanno(e chi sono) gli utentini Ini visitatori sono aumentati, tanto che ora è il quinto paese alin termini di traffico su. Rispetto al report dell’anno scorso ha guadagnato 2 posizioni in classifica ed è preceduta da Stati Uniti, UK, Giappone e Francia. La proporzione di visitatori e visitatrici resta invariata: il 71% dei visitatori sono ...

Paolodemalde : @GaspareCaj Io invece la girerei un altro modo, visto che il vaccino nn immunizza al 100%, ovviamente: se ci dovess… - jembearstairs : cosa volevamo cosa abbiamo visto vedere #Amici21 - RocchettoT : @spighissimo Stavolta non guardo le figure, leggo il testo a lato. Non riesco a credere che abbia pubblicato una co… - Fiordaliso97 : @gracevicariot @francescacheeks E cosa ti aspettavi che dicesse sull'aborto al di fuori dei motivi di salute? È lo… - Whathell17 : messo selfie di me su insta perché lo vedesse lui dopo che non mi ha risposto l’ho messo anche su whatsapp l’ha vis… -