Cosa possiamo imparare dall'inevitabile rinvio del voto in Libia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando il passo è più lungo della gamba il rischio è di finire a terra. In Libia la data del 24 dicembre fissata da tempo per lo svolgimento delle elezioni si sta rivelando un passo troppo lungo rispetto alle capacità reali. È chiaro che la settimana prossima non si voterà, anche se finora manca un annuncio ufficiale. Non ci sono le condizioni essenziali per una consultazione elettorale, la legge elettorale è molto lacunosa, lo stesso sistema costituzionale in cui si inserirebbe il processo elettorale è tutt’altro che definito, né è stato chiarito se le elezioni debbano essere solo parlamentari o anche presidenziali, abbondano le contestazioni sulla ammissibilità di varie candidature. Prevalgono confusione e incertezza. Chi sembrerebbe aver titolo per candidarsi alla guida del Paese è escluso (il primo ministro Dbeibah), mentre chi rappresenterebbe una pericolosa ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando il passo è più lungo della gamba il rischio è di finire a terra. Inla data del 24 dicembre fissata da tempo per lo svolgimento delle elezioni si sta rivelando un passo troppo lungo rispetto alle capacità reali. È chiaro che la settimana prossima non si voterà, anche se finora manca un annuncio ufficiale. Non ci sono le condizioni essenziali per una consultazione elettorale, la legge elettorale è molto lacunosa, lo stesso sistema costituzionale in cui si inserirebbe il processo elettorale è tutt’altro che definito, né è stato chiarito se le elezioni debbano essere solo parlamentari o anche presidenziali, abbondano le contestazioni sulla ammissibilità di varie candidature. Prevalgono confusione e incertezza. Chi sembrerebbe aver titolo per candidarsi alla guida del Paese è escluso (il primo ministro Dbeibah), mentre chi rappresenterebbe una pericolosa ...

Advertising

enpaonlus : Giornata internazionale dei diritti degli animali, perché si celebra il 10 dicembre e cosa possiamo fare… - OfficialASRoma : ??? Mourinho al termine di #CSKARoma: “Sono felice per la vittoria e per il risultato dello Zorya. Ma è l’unica cosa… - HaStatoTrump : RT @Cazzaccimiei1: 'Possiamo fare un dibattito per discutere sull'obbligo vaccinale' No, non c'è nessun dibattito da fare, la proprietà del… - Emilystellaemi2 : BIANCO e NERINA, sempre insieme, inseparabili, cani liberi, se adottano BIANCO,per NERINA,sarà un dolore enorme. Co… - Cazzaccimiei1 : 'Possiamo fare un dibattito per discutere sull'obbligo vaccinale' No, non c'è nessun dibattito da fare, la propriet… -