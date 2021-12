Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Sabato 18 Dicembre 2021 (Di sabato 18 dicembre 2021) Cancro: la comunicazione con il partner o con un affetto sarà particolare perché le stelle non vi aiuteranno troppo. Vergine: il nervosismo potrebbe farsi pesante pure sul posto di lavoro e comportare delle conseguenze in impegni e rapporti. Acquario: ancora favorito il piano professionale in cui potrebbero continuare ad arrivare gratificazioni interessanti. Ecco tutte le Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 dicembre 2021) Cancro: la comunicazione con il partner o con un affetto sarà particolare perché lenon vi aiuteranno troppo. Vergine: il nervosismo potrebbe farsi pesante pure sul posto di lavoro e comportare delle conseguenze in impegni e rapporti. Acquario: ancora favorito il piano professionale in cui potrebbero continuare ad arrivare gratificazioni interessanti. Ecco tutte le

Advertising

lastknight : Dicono sia la “Apocalisse di Java”: un #bug 0-day che impatta da Minecraft a Google, da Cisco a Twitter, da Tesla a… - RobbyItaliano : RT @QLexPipiens: E dopo Benigni s'è 'imborghesito' pure Verdone. Lo sapevo ipocondriaco, ma non mi aspettavo fosse così viscido. 'Cosa pen… - CarloUlivi : @ImolaOggi @marcelgiorda Vi concentrate su tutto e vi dimenticate un paio di particolari trascurabili: 1) terapie i… - Lukeeb8B : @ottocandelotto Lo dicono tutti….cosa non si fa per.. - FedericoGielle : @RosellaLara19 @lameduck1960 Con qualche aiuto ! Di persone comuni ,no associazioni e Caritas ,non ti fanno niente… -