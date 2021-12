Coronavirus, venerdì 17 dicembre: sono 2.121 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 19.454 tamponi molecolari e 32.357 antigenici per un totale di 51.811 tamponi, si registrano 2.121 nuovi casi positivi, 10 decessi, 828 ricoverati (+23), 111 le terapie intensive (=) e 929 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 1.157. Asl Roma 1: sono 365 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 679 i nuovi casi e 1 i decessi. Asl Roma 3: sono 113 i nuovi casi e 1 i decessi. Asl Roma 4: sono 150 i nuovi casi e 1 i decessi. Asl Roma 5: sono 166 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 6: sono 118 i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – “Oggi nel, su 19.454 tamponi molecolari e 32.357 antigenici per un totale di 51.811 tamponi, si registrano 2.121casi positivi, 10 decessi, 828 ricoverati (+23), 111 le terapie intensive (=) e 929 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 1.157. Asl Roma 1:365 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 2:679 icasi e 1 i decessi. Asl Roma 3:113 icasi e 1 i decessi. Asl Roma 4:150 icasi e 1 i decessi. Asl Roma 5:166 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 6:118 i ...

SabesAsdaaBZ : Vaccinazione contro il coronavirus : Dall'ultimo rapporto sulle vaccinazioni di venerdì scorso, sono state somminis… - giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e #provincia. #Aggiornamento di venerdì 17 dic. 2021. I contagiati sono 1957… - venti4ore : Coronavirus, il bollettino di venerdì 17 dicembre: 101 nuovi positivi a Livorno, 77 in provincia, 1227 in Toscana - MrsSwannH : RT @AntonioCivile: #coronavirus Chiude il pronto soccorso dell'Ospedale italiano di Lugano: un provvedimento in vigore da venerdì 17 per pe… - TgrRaiVeneto : Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di venerdì 17 dicembre 2021.… -