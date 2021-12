Coronavirus Sicilia, oggi oltre 1500 positivi. Tasso di positività al 5% (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1.522 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 30.762 tamponi processati in Sicilia . Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.346. Il Tasso di positività sale al 4,9% ieri era al 4,3%. Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1.522 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 30.762 tamponi processati in. Il giorno precedente i nuovierano 1.346. Ildità sale al 4,9% ieri era al 4,3%.

Advertising

Regione_Sicilia : #Scuola, circolare per le immunizzazioni. @robertolagalla e @ruggerorazza: «Il 95% del personale è già vaccinato».… - Mediagol : Coronavirus Sicilia, bollettino 17 dicembre 2021: 1500 nuovi casi, 11 decessi - PalermoToday : Covid, altri 1.522 nuovi casi accertati in Sicilia (330 a Palermo): zero ingressi in terapia intensiva… - ag_notizie : Covid, altri 1.522 nuovi casi accertati in Sicilia (69 ad Agrigento): zero ingressi in terapia intensiva… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Sicilia: il bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio -